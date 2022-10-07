Пятнадцать человек претендуют на пост министра строительства Нижегородской области Политика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород"

На портал "Команда правительства" было подано 102 заявки на участие в конкурсном отборе по замещению вакантной должности министра строительства Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в результате в финальный этап после заседания экспертной комиссии было отобрано 15 кандидатов.

Из них шесть человек представляют Нижегородскую область, по два кандидата - от Пензы и Москвы. Еще по одному человеку представляют Владимир, Набережные Челны, Новосибирск, Оренбург, Сургут.

В финальном этапе на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) кандидатов ждет углубленное собеседование, представление управленческих кейсов и защита проектов. По результатам очного этапа эксперты определят участников, рекомендованных к прохождению собеседования с губернатором Нижегородской области.

Перспективные участники также могут быть рекомендованы к рассмотрению на включение в резерв управленческих кадров региона.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Груничев был назначен и.о. главы министерства строительства Нижегородской области.