правительство Нижегородской области
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Дмитрий Груничев назначен и.о. главы министерства строительства Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Согласно информации, его заместителями стали Евгений Морозов и Юлия Бахтина.
Ранее Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.
Предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства, где займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.
Кандидатуру на должность министра строительства планируется подобрать путем открытого конкурса с помощью портала "Команда правительства".
Ранее сообщалось, что нижегородец Андрей Чертков возглавит министерство угля и энергетики ДНР.
Напомним, что в администрации Нижнего Новгорода был создан юридический департамент. Его возглавила Татьяна Витушкина.
Также Артур Штоян возглавил департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.
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