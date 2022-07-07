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Политика

Дмитрий Груничев назначен и.о. главы министерства строительства Нижегородской области

11 июля 2022 16:09  [139] Политика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дмитрий Груничев назначен и.о. главы министерства строительства Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Согласно информации, его заместителями стали Евгений Морозов и Юлия Бахтина.

Ранее Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области.

Предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства, где займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.

Кандидатуру на должность министра строительства планируется подобрать путем открытого конкурса с помощью портала "Команда правительства".

Ранее сообщалось, что нижегородец Андрей Чертков возглавит министерство угля и энергетики ДНР.

Напомним, что в администрации Нижнего Новгорода был создан юридический департамент. Его возглавила Татьяна Витушкина.

Также Артур Штоян возглавил департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

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