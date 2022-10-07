Энтеровирусная инфекция с симптомами стоматита циркулирует в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Энтеровирусная инфекция с симптомами стоматита циркулирует в Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 27 октября.

По словам эксперта, традиционно энтеровирус протекает либо в виде кишечной инфекции, либо в форме серозного менингита. Но в этом году в Нижегородской области циркулируют новые виды энтеровируса, которые вызывают везикулярный стоматит или косметические ангины. Это заболевания, при которых основная симптоматика очень похожа на респираторную инфекцию, но на его фоне появляются высыпания в полости рта в виде пузырьков.

Наталья Садыкова предупредила, что если наблюдаются такие симптомы у детей и взрослых, то скорее всего, это энтеровирусная инфекция. Необходимо обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, поскольку инфекция опасна своими осложнениями - в частности, в виде серозного менингита.

Напомним, в Роспотребнадзоре также предупредили, что новая волна коронавируса может прийти в Нижегородскую область уже в ноябре.

СПРАВКА:

Энтеровирусный везикулярный стоматит - острое инфекционное заболевание. Представляет собой один из вариантов энтеровирусной инфекции. Симптомы представляют собой клиническую картину экзантемы — появления элементов сыпи на верхних и нижних конечностях и энантемы - поражения слизистой оболочки ротовой полости. Заболевание проявляется умеренно выраженной лихорадкой с последующим характерным появлением плоских обесцвеченных высыпаний и неровностей, которые трансформируются в везикулы на коже рук, ног, полости рта.