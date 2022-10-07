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Общество

Наталья Садыкова: "Новая волна коронавируса может прийти уже в ноябре"

27 октября 2022 14:30  [170] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 27 октября рассказала о ситуация с COVID-19 в регионе.

В настоящее время заболеваемость коронавирусом составляет не более 200 человек в сутки. В регионе циркулируют те же штаммы, что и ранее, новых пока не наблюдается.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России зафиксированы новые геноварианты коронавируса – BQ.1 и BQ 1.1 ("Цербер") - ответвления от штамма "Омикрон". Но, по словам Садыковой, в Нижегородской области они пока ещё не проявлялись.

Поскольку удаётся выявить все циркулирующие штаммы коронавируса, можно говорить об эффективности существующей вакцинопрофилактики. Данный факт демонстрирует и уровень заболеваемости: "Регион справляется, значит, коллективный иммунитет достаточен," - сказала представитель Роспотребнадзора.

Также она озвучила обеспокоенность тем, что у нижегородцев снизился интерес к вакцинации против коронавирусной инфекции, что напрямую связано со снижением заболеваемости. Садыкова подчеркнула, что такая позиция не совсем правильна, и нужно готовиться к очередному подъёму заболеваемости, как это происходит каждые 2-3 месяца - вместе с приходом очередного нового штамма.

"Скорее всего, это может произойти уже в ноябре," - заявила Наталья Садыкова и призвала всех, у кого прошло более, чем полгода с момента заболевания или прививки, пройти вакцинацию от COVID-19.

Она также напомнила, что на территории региона продолжает действовать постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, где указано, кому рекомендовано привиться, чтобы сохранить здоровье - например, людям старше 60 лет, а также сотрудникам ряда сфер.

Напомним, что ревакцинацию от коронавируса прошло 56% населения Нижегородской области. В частности, по данным на сентябрь 2022 года прививку от коронавируса сделали 35,4 тысячи сотрудников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций (82,1% от общего числа).

Ранее сообщалось, что подъём заболеваемости гриппом в Нижегородской области прогнозируется также во второй половине ноября.

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Теги:
Вакцина Коронавирус Роспотребнадзор
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