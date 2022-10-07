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Общество

Бумажные спецразрешения для большегрузов будут отменены в Нижегородской области с 2023 года

28 октября 2022 09:44  [88] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В 2023 году выдача разрешений на движение большегрузов по дорогам общего пользования полностью переведут в электронный формат. Соответствующие изменения в региональный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности были приняты депутатами Заксобрания Нижегородской области на заседании 27 октября.

Согласно информации, с 1 января 2023 года отменяется необходимость для владельцев автодорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения и дорожных органов выдавать в бумажном виде спецразрешения на движение тяжеловесного или крупногабаритного транспорта - они заменяются исключительно на электронные.

Как пояснили в ведомстве, возможность получения разрешения у Росавтодора в электронном виде появилась ещё летом 2021-го. С нового года выдача таких разрешений станет обязательным.

Отмечается, что Ространснадзор и ГИБДД получат доступ к указанной информационной системе.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗС НО Владимир Солдатенков указал, что плюсов внедрения новой системы несколько.

"Во-первых, электронные разрешения оформляются в несколько раз быстрее обычных бумажных. Во-вторых, перевозчики смогут оперативно согласовывать маршрут, оплачивать пошлину пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что три поста весогабаритного контроля восстановили в 2022 году в Нижегородской области - в районе Сергача, Шатков и Балахны. К 2024 году на территории Нижегородской области должны функционировать 16 автоматических комплексов.

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Теги:
Дороги Законодательное собрание Транспорт
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