Двенадцать жителей Выксы выполняют спецзаказ по пошиву сумок-аптечек для участников СВО

Фото: администрация городского округа Выкса
НИА "Нижний Новгород"
Двенадцать жителей города Выкса в Нижегородской области выполняют спецзаказ по изготовлению сумок-аптечек для участников специальной военной операции.
Как сообщили в администрации городского округа, инициативу проявил местный предприниматель, который на собственные средства закупил необходимые материалы.
"Первые пять аптечек мы изготавливали очень медленно, с особой аккуратностью, поскольку лекала непривычные. Кроме того, изделия должны быть очень прочными. Качество – на первом месте. Сейчас наша производительность заметно выросла. И скоро к нам присоединятся новые помощники", – рассказали мастера, работающие над пошивом сумок.
Доставку сумок-аптечек также взял на себя выксунский предприниматель, инициировавший заказ.
Напомним, что волонтеры в Лысковском муниципальном округе собирают гуманитарную помощь для участников СВО.
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