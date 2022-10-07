Двенадцать жителей Выксы выполняют спецзаказ по пошиву сумок-аптечек для участников СВО Общество

Фото: администрация городского округа Выкса

НИА "Нижний Новгород"

Двенадцать жителей города Выкса в Нижегородской области выполняют спецзаказ по изготовлению сумок-аптечек для участников специальной военной операции.

Как сообщили в администрации городского округа, инициативу проявил местный предприниматель, который на собственные средства закупил необходимые материалы.

"Первые пять аптечек мы изготавливали очень медленно, с особой аккуратностью, поскольку лекала непривычные. Кроме того, изделия должны быть очень прочными. Качество – на первом месте. Сейчас наша производительность заметно выросла. И скоро к нам присоединятся новые помощники", – рассказали мастера, работающие над пошивом сумок.

Доставку сумок-аптечек также взял на себя выксунский предприниматель, инициировавший заказ.

Напомним, что волонтеры в Лысковском муниципальном округе собирают гуманитарную помощь для участников СВО.