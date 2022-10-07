Волонтеры в Лысковском муниципальном округе собирают гуманитарную помощь для участников СВО Общество

Фото: администрация Лысковского муниципального округа

НИА "Нижний Новгород"

Волонтеры в Лысковском муниципальном округе собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, сборный пункт открыт в здании администрации. Жители Лыскова приносят медикаменты, зимнюю одежду, консервы и другие необходимые бойцам вещи.

Кроме того, в каждой посылке лежат и письма с пожеланиями землякам-участникам СВО, которые пишут дети во всех школах города Лысково. Мобилизованные благодарят авторов этих посланий и обещают навестить авторов после возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что нижегородцы отправили очередную партию гуманитарного груза для участников СВО. Напомним также, что мобилизованным нижегородцам и их семьям доступен целый ряд мер поддержки.