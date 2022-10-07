Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Автозаводском районе

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода семья из пяти человек отравилась угарным газом. Согласно информации, утром 28 октября жильцы квартиры, расположенной на 2 этаже 5-этажного дома по ул. Дворовая, почувствовали недомогание.
Каретой скорой помощи все пострадавшие, включая троих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, доставлены в городскую больницу. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Следственные органы СК России по Нижегородской области по данному факту организовали доследственную проверку. Сотрудники ведомства совместно с представителями ДУКа и ресурсоснабжающей организации производят детальный осмотр места происшествия.
Квартира пострадавших оборудована газовой плитой и колонкой. Всё газовое оборудование и коммуникации сейчас изучают специалисты
Также проверка организована областной прокуратурой: надзорный органо даст оценку соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований – рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что трое взрослых и младенец отравились угарным газом в Советском районе Нижнего Новгорода.
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