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Происшествия

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Автозаводском районе

28 октября 2022 12:11  [120] Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской обалсти

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода семья из пяти человек отравилась угарным газом. Согласно информации, утром 28 октября жильцы квартиры, расположенной на 2 этаже 5-этажного дома по ул. Дворовая, почувствовали недомогание.

Каретой скорой помощи все пострадавшие, включая троих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, доставлены в городскую больницу. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Следственные органы СК России по Нижегородской области по данному факту организовали доследственную проверку. Сотрудники ведомства совместно с представителями ДУКа и ресурсоснабжающей организации производят детальный осмотр места происшествия.

Квартира пострадавших оборудована газовой плитой и колонкой. Всё газовое оборудование и коммуникации сейчас изучают специалисты

Также проверка организована областной прокуратурой: надзорный органо даст оценку соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований – рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и младенец отравились угарным газом в Советском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Отравление Прокуратура Следственное управление
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