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Общество

Проекты благоустройства Большого Болдина и Семенова представят на федеральном этапе конкурса малых городов

28 октября 2022 13:53  [71] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область представит семь проектов благоустройства в дополнительном VII Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.  

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, соответствующие заявки были одобрены на региональном уровне. Среди заявленных проектов от региона значатся:
- "Концепция благоустройства исторической части села Большое Болдино "Пушкинское Болдино – место творческой силы";
- "Семенов – сквозь хохлому" в Семенове;
- "Парк автобусостроителей. Связь поколений" в Павлове;
- "Выход на площадь. Культурная трансформация Красной площади" в Выксе;
- "Бульвар Нефтепереработчиков – развиваем, сохраняем, создаем" в Кстове;
- "Концепция благоустройства Парка им. Ленинского комсомола "Мое Березополье" в Богородске;
- "Благоустройство общественной территории – набережной Юрия Долгорукого" в Городце.

Отмечается, что финансирование конкурса увеличено вдвое - с 10 до 20 млрд рублей.

"Все проекты, прошедшие региональный отбор, важны как для жителей, так и для дальнейшего развития наших городов. В числе заявок – благоустройство исторической части Большого Болдина, Парка автобусостроителей в Павлове, набережной Юрия Долгорукого в Городце. Хочу отметить, что с каждым годом улучшается качество проработки заявок-победителей, конкуренция растет. Люди видят, что участие в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений реально помогает преображать территории", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что три нижегородских проекта вышли в финал конкурса "Лучшие проекты по благоустройству сельских территорий".

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Теги:
Благоустройство Конкурсы
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