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Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге с 31 октября

28 октября 2022 15:53  [125] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сообщает, что в понедельник, 31 октября, по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде в частности ожидается резкое изменение погоды с понижением среднесуточной температуры воздуха на 5°С и более.

31 октября температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3°С, временами прогнозируется снег, мокрый снег, местами гололёд.

1 и 2 ноября температура воздуха ночью будет составлять -4...+1°С , днём -1...+4°С. Местами ожидаются кратковременные осадки в мокрого снега, гололёд. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица, местами уже установится снежный покров.

В ведомстве предупредили о вероятности возникновения ЧС из-за резкого похолодания, т.к. прогнозируется увеличение нагрузки на объекты и линии энергосистем. Также возможны техногенные пожары по причине использования неисправного печного и газового оборудования. А из-за мокрого снега и гололёда на дорогах прогнозируется увеличение количества ДТП, возникновение заторов на автодорогах.

Напомним, резкому похолоданию будет предшествовать аномальное потепление до +10° с дождём и ветром, которое продлится до воскресенья.

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Теги:
МЧС Погода
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