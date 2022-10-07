Набережную Гребного канала и ул.Родионова частично перекроют в связи с прокладкой газопровода Общество

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода началось строительство 7,4 км газопровода, который пройдёт от распределительной станции (РС-4) до микрорайона "Верхние Печёры". Как сообщили в компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород", работы будут вестись в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области.

Газопровод частично пройдёт вдоль набережной Гребного канала, где строительство будет проводиться методом горизонтально-направленного бурения, чтобы по-минимуму затронуть благоустройство. Сейчас в зоне проведения работ пересаживают зелёные насаждения.

Как отметили в компании, строительство газопровода повысит надёжность газоснабжения существующих потребителей центральной части города и создаст техническую возможность для подключения перспективных потребителей туристического кластера.

Работы будут вестись до конца 2022 года. Восстановление благоустройства прилегающих территорий планируется завершить уже с наступлением благоприятных погодных условий - в мае 2023 года.

На данный период спортивная зона набережной будет временно недоступна для пользования. Кроме того, вдоль Гребного канала под котлованы будут частично перекрыты одна полоса автодороги и вело-лыжероллерная дорожка. На улице Родионова в районе областной больницы им. Семашко также будет перекрыта одна полоса автодороги.

Согласно информации, частичные перекрытия планируется ввести ориентировочно с 10 ноября до конца этого года.

Ранее сообщалось, что движение транспорта запретят на местном проезде у Гребного канала.