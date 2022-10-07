Интернет-приёмную адвоката создали при ГУ МВД Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Нижегородской области могут задать вопросы через Интернет-приёмную адвоката, созданную при ГУ МВД Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, Интернет-приёмную, где оказывается бесплатная юридическая помощь населению, создал общественник при региональном Главке Сергей Остроумов. Он является адвокатом, заведующим адвокатской конторы № 15 Нижегородской областной коллегии адвокатов, доцентом кафедры теории и истории государства и права юрфака ННГУ.

Как уточнили в ГУ МВД по региону, граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в РФ" от 21.11.2011 № 324-ФЗ.

Теперь любой гражданин, с помощью сервиса сможет задать интересующие вопросы и получить квалифицированную юридическую помощь от адвоката или записаться на личную консультацию.

Попасть в Интернет-приёмную можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что специалисты Госюрбюро с начала года оказали бесплатную правовую помощь по 2 000 обращений нижегородцев.