УФНС Нижегородской области запускает новый сервис для налоговой поддержки мобилизованных Общество

НИА "Нижний Новгород"

Сервис по налогообложению в период частичной мобилизации стал доступен на сайте УФНС Нижегородской области.

Согласно информации, перейдя по ссылке можно узнать о том, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.

Мобилизованным нижегородцам перенесут сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.

Приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в организациях финансового рынка за пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов.

Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.

Ранее сообщалось, что мобилизованным и членам их семей в Нижегородской области доступен целый ряд мер поддержки.