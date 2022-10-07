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Общество

Более 9,5 тыс. человек вступили в ряды нижегородских "Волонтеров Победы" за семь лет

30 октября 2022 11:45  [56] Общество
Фото НРО ВОД Волонтеры Победы

Фото НРО ВОД Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в конце октября отмечает свое 7-летие.

С октября 2015 по октябрь 2022 года в НРО ВОД "Волонтеры Победы" вступило 9 568 человек. Об этом сообщили в региональной организации, Согласно информации, за семь лет в Нижегородской области создано 52 муниципальных отделения, 7 центров на базе образовательных организаций, а также 56 школьных отрядов.

С днем рождения региональное отделение "Волонтеров Победы" поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Прошедшие годы стали знаковыми для развития волонтерского движения в Нижегородской области. Вы помогли сотням людей, сделали огромное количество добрых дел и вдохновили многих нижегородцев присоединиться к этой деятельности. Особой благодарности заслуживает ваша работа по поддержке жителей Донбасса. А еще "Волонтеры Победы" являются отличной школой для того, чтобы развиваться в самых разных направлениях", - сказал Глеб Никитин.

За семь лет в Нижегородской области по инициативе и при участии добровольцев движения проведено более 4 500 мероприятий разных тематик и направлений, реализуется более 50 региональных инициатив.

Так, в рамках проекта "Социальные граффити" создано 79 изображений на социально значимые темы, в пяти вагонах трамваев, метро, и электричек размещена информация о Великой Отечественной войне в рамках проекта "Вагон Победы", организовано 128 мероприятий нижегородского марафона доблести и славы "Победный сентябрь". Активисты ремонтируют хоккейные коробки и детские площадки во дворах в рамках проекта "Арт-двор" и "Сохраняем Нижний". За 2021 год на территории Нижнего Новгорода было отремонтировано 38 хоккейных коробок, в 2022 году - 40 детских и спортивных площадок.

"Волонтеры Победы" - это не просто общественное движение, а настоящая жизнь и семья. Наша огромная команда всегда готова отозваться на призыв о помощи, всегда готова учиться новому. Мы реализовали и продолжаем воплощать в жизнь огромное количество инициатив не только регионального, но и федерального масштаба. Впереди - только новые достижения, успехи и победы", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Сейчас самому старшему "Волонтеру Победы" в Нижегородской области 93 года. Он проводит лекции по истории для школьников и студентов, является историческим консультантом. Самому маленькому волонтеру - 7 лет. Участниками движения становятся целыми семьями – мамы с детьми, сестры с братьями и бабушки с внуками.

На протяжении семи лет "Волонтёры Победы" во всей стране продолжают помогать ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест и воинских захоронений. Проводят исторические квесты, командные и интеллектуальные игры. Создают программы, помогающие изучать историю семьи. Сопровождают мероприятия передвижной экспозиции "Поезд Победы". Второй год подряд проводят международную акцию "Сад Памяти", в рамках которой по всему миру высажено более 27 000 000 деревьев в память о погибших в годы войны. По всей стране они участвуют в организации Парадов Победы, шествия "Бессмертный полк", проводят акции "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти" и другие патриотические мероприятия.

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Теги:
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