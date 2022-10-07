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Общество

Юрий Шалабаев поручил дорожным службам выйти на борьбу со снегопадом 31 октября

30 октября 2022 14:50  [52] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел заседание оперативного штаба с главами районов и руководителями дорожных предприятий.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, он предупредил все ответственные службы города о первом снегопаде, который прогнозируется в областном центре в ближайший понедельник, 31 октября.

"Понятно, что первый снег ещё не сформирует завалов, "каши" на дорогах и, скорее всего, быстро растает, тем не менее дорожники начинают свою работу уже сейчас. Думаю, есть и автомобилисты, которые к этому моменту ещё не переобулись. Дал поручение всем ответственным за уборку города правильно организовать свой рабочий процесс, "выводить" технику на уборку с первых дней непогоды, не дожидаясь завалов и жалоб от жителей", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Он также отметил, что  лично будет проверять через платформу "Лобачевский" количество реально работающей в городе снегоуборочной техники.  

Ранее сообщалось, что готовность муниципальных дорожных предприятий Нижнего Новгорода к зимнему периоду составляет 80%.

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Теги:
Снег Юрий Шалабаев
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