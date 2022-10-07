Ремонтные работы на Верхне-Печерской улице продлили до 2 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт на улице Верхне-Печерской в Нижнем Новгороде продлен до 2 декабря. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, в связи с этим сохраняются и действующие ограничения на проезд транспорта.

В частности, до сих пор приостановлено движение на участке улицы Верхне-Печерской от дома №7 до улицы Богдановича.

Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее ремонтные работы на Верхне-Печёрской улице в Нижнем Новгороде продлевались до 2 ноября.