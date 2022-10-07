Мобильный пункт поддержки и обслуживания открылся на М-12 Общество

Фото: ГК Автодор

Мобильный пункт поддержки и обслуживания открыт на 77 км автодороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Согласно информации, водители смогут обратится в Мобильный пункт поддержки, получить консультацию по любому вопросу о платных автомобильных дорогах ГК "Автодор", работе транспондеров T-pass, приобрести такое устройство или взять в аренду. Консультанты помогут пополнить лицевой счет, привязанный к транспондеру. График работы мобильного пункта: ежедневно с 09:00 до 21:00.

В будущем на этой площадке отдыха по обеим сторонам трассы будет поэтапно развиваться многофункциональная зона сервиса. Также запланировано открытие Центра поддержки и обслуживания пользователей, АЗС, первоначальное разделение потоков транспорта на легковые, грузовые и пассажирские т/с.

В дальнейшем, в соответствии с новой концепцией развития придорожной инфраструктуры "Сначала отдохни, потом заправься" здесь появятся Единое сервисное здание с ресторанами, аптекой, детским игровым центром и другими сервисами.