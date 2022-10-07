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Общество

Жительница Сормовского района стала "Супер-бабушкой" Нижнего Новгорода

31 октября 2022 13:50  [80] Общество
Фото: НРО Единая Россия

Фото: НРО Единая Россия

В Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области состоялся конкурс "Супер-бабушка Нижнего Новгорода". 

Организатором мероприятия выступил городской Совет женщин. Поддержку в проведении оказали региональное отделение партии "Единая Россия", АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", а также Ассоциация домоуправляющих компаний областного центра.

За звание "супер-бабушки" боролись восемь талантливых и артистичных нижегородок. 

В рамках конкурса креативные, хозяйственные и находчивые бабушки продемонстрировали зрителям и жюри творческие номера - пели песни, читали стихи, а также приняли участие в интеллектуальной игре. 

У каждой участницы была своя преданная группа поддержки: дети, внуки, друзья и активисты Советов ТОС и соседских центров. Громкие аплодисменты, звучные девизы и яркие плакаты также оценивались членами жюри. 

Выбрать победительницу было сложно и после долгих подсчетов баллов корону и звание "супер-бабушка" вручили Ларисе Латышовой, конкурсантке из Сормовского района. 

"Каждая участница здесь талантлива и артистична. Но в душе я была уверена в своей победе, что все мои таланты жюри оценят на высший балл. Все это благодаря моей самой лучшей группе поддержки. Они помогали мне в подготовке и в самом конкурсе", - рассказала победительница конкурса Лариса Латышова.

Все участницы одержали победу в разных номинациях, кого-то жюри выбрало самой музыкальной, а кого-то самой лучезарной. 

"Решение о проведении такого конкурса "Супер-бабушка Нижнего Новгорода" было принято, чтобы еще раз продемонстрировать: возраст не имеет никакого значения, если ты молод душой, активен и полон планов на будущее. Наши конкурсантки это доказали! Мероприятие получилось очень интересным и семейным, на следующий год планируем провести конкурс снова", - поделилась директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Оксана Дектерева. 

Каждой участнице конкурса вручили цветы и подарки. 

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Теги:
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