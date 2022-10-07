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Экономика

Нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета региона более 8,8 млрд рублей НДФЛ

31 октября 2022 16:15  [109] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета региона более 8,8 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.

Согласно информации, на данный момент это число уже на 600 млн рублей (10,7%) больше, чем за весь предыдущий год.

Отмечается, что в 2022 году значительно сократился срок проверки деклараций. Так, в июне в среднем проверка занимала месяц, в июле - 16 дней, в августе - неделю, а в сентябре уже 4 дня.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ срок камеральной налоговой проверки декларации не должен превышать трех месяцев.

Ранее сообщалось, ЗСНО отменило транспортный налог на 2022 год для мобилизованных нижегородцев.

Также напомним, что пониженные ставки по налогу на прибыль в Нижегородской области будут действовать до 2024 года.

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