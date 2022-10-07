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Политика

Юрий Шалабаев объявил конкурс на пост главы администрации Нижегородского района

31 октября 2022 18:38  [74] Политика
администрация Нижегородского района

администрация Нижегородского района

Фото: с сайта google.com/maps

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев объявил конкурс на пост главы администрации Нижегородского района. Об этом глава Нижнего Новгорода сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, конкурс начнется 1 ноября. Кандидаты должны иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, стаж гос- или муниципальной службы или стаж работы по специальности, соответствующему направлению не менее четырех лет, знание федерального и местного законодательства, навыки руководства коллективами. Подать заявку можно на портале Команды правительства.

"Работа будет трудной, но интересной. Центральный район очень важен для всего города, там сосредоточена наша история, особая нижегородская атмосфера", - написал Юрий Шалабаев.

Конкурс пройдет в 2 этапа. В рамках заочного необходимо заполнить резюме, пройти тесты и получить оценку рекомендателей. На очном этапе пройдет защита презентации стратегии развития района и комплексная диагностика компетенций.

Вопросы можно задать по телефону 8 (831) 467-10-70.

Напомним, Илья Лагутин покинул пост главы администрации Нижегородского района в начале августа.  Он занимал этот пост с октября 2020 года.

На должность и.о. главы Нижегородского района назначили первого замглавы районной администрации Сергея Крутова.

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