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Политика

Илья Лагутин стал главой администрации Нижегородского района

09 октября 2020 15:22  [110] Политика

Фото: с сайта администрации Нижегородского района

Илья Лагутин стал главой администрации Нижегородского района. На сайте районной администрации сегодня, 9 октября, опубликовано обращение нового главы о том, что важно достойно отпраздновать 50-летие района и подготовиться к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.

Напомним, Александр Вовненко покинул пост главы администрации Нижегородского района накануне, 8 октября, проработав в этой должности 7 месяцев.

Напомним также, что Илья Лагутин ранее работал в должности директора департамента предпринимательства и туризма администрации города, с июля по начало октября 2020 года.

До этого назначения Лагутин работал первым заместителем главы администрации Нижегородского района, начальником управления экономического развития. 

СПРАВКА:

Илья Лагутин родился в октябре 1983 года на Бору.

С отличием окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", квалификация "Экономист", аспирантуру в ННГУ им. Лобачевского по направлению "Бухгалтерский учет, статистика".

В 2017 году прошел курс повышения профессионального уровня "Всероссийский Конкурс на звание "Лучший бухгалтер России - 2017".

С 2005 по 2018 год – муниципальная служба в департаменте финансов администрации Борского района, начиная от специалиста первой категории до заместителя начальника управления.

С апреля 2018 по февраль 2019 года – заместитель главы администрации Нижегородского района.

С февраля 2019 года по июль 2020 года - первый заместитель главы администрации Нижегородского района, начальник управления экономического развития.

С июля 2020 года - директор департамента предпринимательства и туризма администрации города.

Имеет классный чин – "Действительный муниципальный советник 3 класса".

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