Около 600 грамм марихуаны изъяли в квартире в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 600 грамм марихуаны изъяли в квартире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в начале сентября 2022 года правоохранители в Нижнем Новгороде задержали мужчину, у которого в ходе осмотра было обнаружено 25.5 грамм марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Полицейские установили нижегородца, который продал наркотики задержанному. 34-летний мужчина был задержан уже на следующий день. У него в квартире были обнаружены 4 куста конопли, лампы, приспособления для выращивания, банки с веществом растительного происхождения, парники, а также вентилятор охлаждения. Всего было изъято около 600 граммов марихуаны.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 3 УК РФ (…незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Мужчина заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что женщину с наркотиками задержали в Московском районе.