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Около 600 грамм марихуаны изъяли в квартире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в начале сентября 2022 года правоохранители в Нижнем Новгороде задержали мужчину, у которого в ходе осмотра было обнаружено 25.5 грамм марихуаны.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Полицейские установили нижегородца, который продал наркотики задержанному. 34-летний мужчина был задержан уже на следующий день. У него в квартире были обнаружены 4 куста конопли, лампы, приспособления для выращивания, банки с веществом растительного происхождения, парники, а также вентилятор охлаждения. Всего было изъято около 600 граммов марихуаны.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 3 УК РФ (…незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Мужчина заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что женщину с наркотиками задержали в Московском районе.
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