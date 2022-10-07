Почти 850 тысяч нижегородцев сделали прививку от гриппа Общество

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области прививку от гриппа уже сделали почти 850 тыс. жителей региона. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, всего от гриппа привито 27,5% населения области, в том числе 260 тыс. детей. В настоящее время в медучреждениях региона доступно почти 1,4 млн доз вакцины от гриппа, в том числе 293,5 тыс. доз детской вакцины.

По данным ведомства, с 24 по 30 октября заболеваемость вирусными инфекциями в Нижегородской области находится на уровне прошлой недели. Учебный процесс частично или полностью приостановлен в 2,8% образовательных учреждений региона.

Ранее сообщалось, что подъём заболеваемости гриппом в Нижегородской области прогнозируется во второй половине ноября. Первый случай заболевания гриппом был выявлен в Нижегородской области в сентябре.