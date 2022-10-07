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Общество

Подъём заболеваемости гриппом в Нижегородской области прогнозируется во второй половине ноября

27 октября 2022 12:09  [126] Общество

По прогнозам медицинских специалистов, рост заболеваемости гриппом в Нижегородской области ожидается во второй половине ноября. Об этом в интервью ИА "Время Н" рассказал региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в Нижегородской области в настоящее время уже есть болеющие гриппом, причём зарегистрированы и первые коинфицированные — пациенты, подхватившие одновременно и грипп, и коронавирус.

"Пока это единичные случаи, но мы понимаем, что с этого начинается любой инфекционный подъём. Вспомним март 2020-го, когда появился первый пациент с COVID-19, а уже через месяц это были сотни случаев", — пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

Министр напомнил, что в 2020-м и 2021 годах в Нижегородской области не было подъёма заболеваемости гриппом, поскольку работали меры сдерживания коронавируса и других болезней: были распространены самоизоляция, ношение масок, вводились дистанты в школах и т. д.

Мелик-Гусейнов добавил, что сейчас в самом разгаре кампания по вакцинации. Так, от коронавируса привилось более 2,1 млн нижегородцев. Но в сложившихся условиях важна и вакцинация от гриппа.

"Новая 4-компонентная вакцина перекрывает количество штаммов гриппа, выявленных на территории РФ. Я, разумеется, рекомендую всем, у кого нет противопоказаний, вовремя привиться", — заключил глава нижегородского Минздрава.

Напомним, первый за сезон случай заболевания гриппом выявили в Нижегородской области в сентябре. Вирус группы В был обнаружен в ходе проведения скрининга. Пациент не был привит, но болезнь у него протекала в лёгкой форме с симптомами ОРВИ.

Недавно Нижегородская область получила 293,5 тыс. доз детской вакцины против гриппа. Всего же в область поступило 1 млн 19 тыс. доз вакцины от гриппа.

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Теги:
Грипп Давид Мелик-Гусейнов Здоровье
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