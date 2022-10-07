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Общество

Спортивный инвентарь и фотоаппарат передали в Чкаловский дом-интернат для престарелых и инвалидов

01 ноября 2022 11:25  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Спортивный инвентарь и фотоаппарат передали в Чкаловский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках акции "Добрый сбор" представители проекта "Доброрубль" подарили интернату специальные мячи для игры бочча, набор для дартса и фотоаппарат.

Спортсмены из дома-интерната в Чкаловске постоянно участвую в соревнованиях по бочче. Сейчас они готовятся к городскому турниру "Бочча 52" в Дзержинске, который приурочен к Международному дню инвалидов.

В июне подопечные дома-интерната в рамках акции "Вместе" посетили культурную программу в Нижнем Новгорода, которая была организована "Планетарием 1" в парке "Швейцария", отелем "Никитин" и двухэтажными автобусами CitySightseeing Russia.

Акция "Добрый сбор" началась весной текущего года. На площадке "Добромаркет" размещена информация о сборе для трех фондов: "Территория добра", "Угол" и "Алиса". Каждый нижегородец мог перевести накопленные баллы в пользу одной из организаций. Благодаря сборам в "Первым санаторный детский дом" и ГКУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Улыбка" было куплено оборудование в классы обучения ногтевому сервису и наращиванию ресниц, а для подопечных проекта "Угол" были переданы корм, лекарства и расходные материалы для содержания городских животных.

Ранее сообщалось, что нижегородцы собрали 1,3 млн рублей для фонда НОНЦ в рамках акции "Дети вместо цветов".

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