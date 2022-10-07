Многоквартирный дом с подземной парковкой планируется возвести на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Многоквартирный дом с подземной парковкой планируется возвести на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект жилого дома в Нижегородском районе был разработан ООО АПМ "АРТПРОЕКТ" по заказу ООО ИК "СМ-Финанс".

Архитектурный совет на заседании 7 октября рассмотрел два варианта проекта шестиэтажного здания. Эксперты приняли за основу для дальнейшего проектирования компромиссный вариант и рекомендовали доработать цветовое решение фасадов второго плана.

Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе.