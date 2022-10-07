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Многоквартирный дом с подземной парковкой планируется возвести на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, проект жилого дома в Нижегородском районе был разработан ООО АПМ "АРТПРОЕКТ" по заказу ООО ИК "СМ-Финанс".
Архитектурный совет на заседании 7 октября рассмотрел два варианта проекта шестиэтажного здания. Эксперты приняли за основу для дальнейшего проектирования компромиссный вариант и рекомендовали доработать цветовое решение фасадов второго плана.
Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе.
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