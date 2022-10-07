Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Напомним, участок площадью 8,7 га на улице Львовской на месте бывшей военной части был выставлен на торги весной текущего года. Сейчас там располагается 28 объектов общей площадью 10 708 квадратных метров.

Участок был куплен ульяновская компанией "Новая Жизнь дом 15", которая планирует построить около 60 тысяч кв. м. жилья и детский сад на 240 мест. Реализовать проект планируется до 2028 года.

На заседании 7 октября Архитектурный совет принял за основу для дальнейшего проектирования предоставленное решение, разработанное ООО "Русский дом".

Ранее сообщалось, что более 620 земельных участков на площади 2479 га доступны под жилищное строительство в Нижегородской области.