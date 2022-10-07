Почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и оформление Нижнего Новгорода к Новому году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и оформление Нижнего Новгорода к Новому году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, 3,6 млн рублей будет направлено на установку конусообразной ели высотой 12 метров и различных декоративных элементах в виде подарочных коробок. Подрядчик на эти работы будет определен 11 ноября.

Также почти 6,3 млн рублей из городского бюджета выделено на художественное оформление города к Новому году и Рождеству Христову. Оно включает в себя постеры и флаги, которые будут расположены по всему городу и на Канавинском мосту.

Исполнителя художественного оформления выберут 10 ноября. Конструкции должны быть сняты до 25 февраля 2023 года.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что массовые гуляния, фейерверки и концерты в Новый год и Рождество проводиться не будут.

При этом праздничные мероприятия в новогодние каникулы пройдут в городских парках и скверах.