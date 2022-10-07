Торжественная церемония награждения детей-героев пройдет в Совете Федерации 3 ноября Общество

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ, архив

IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, пройдет в Совете Федерации 3 ноября в 10:00.

Согласно информации, медалями "За проявленное мужество" наградят ребят 5-17 лет более чем из 50 регионов России, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые помогли людям, оказавшимся в беде, рискуя своими жизнями.



В церемонии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сенаторы РФ, Герои России.

Посмотреть прямую трансляцию церемонии можно будет на телеканале Совета Федерации "Вместе-РФ", соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Учитель истории и обществознания школы №60 Нижнего Новгорода, участница Всероссийского форума классных руководителей Анастасия Клевкова рассказала, что среди ее знакомых тоже есть герои.



"Это семья Москвичевых из Нижнего Новгорода, где двое мальчишек 9 и 7 лет не побоялись и наравне со взрослыми боролись с сильнейшим пожаром. И я горжусь тем, что такие маленькие дети совершают такие огромные поступки", - сказала она.

По словам учителя, в школе детям постоянно рассказывают о важных ценностях, которые позволяют воспитать ребят, готовых на серьезные и взрослые поступки.

"21 век подарил нам многое! Скорость, компьютеризацию, новые технологии, но, без сомнений, на сегодняшний день, одним из главных приоритетов являются чувства человека. И наши дети, то поколение, которое сейчас мы воспитываем, остро нуждается в выражении своих чувств и эмоций. И именно патриотизм, любовь, сострадание и уважение - основа внутреннего мира любого человека.

И, судя по тому, что наши дети готовы на серьезные и взрослые поступки - мы двигаемся в верном направлении и делаем всё правильно. В школе мы постоянно говорим о семье, о любви, о Родине. На собственном примере, своими поступками, показываем и прививаем обучающимся чувство гордости за свою семью, город и свою страну.

Постоянно проводим различные акции, основанные на уважении и взаимопомощи. Рассказываем о героических поступках, проводим ориентационные мероприятия. Самое главное - работать на результат, путём собственного примера. Это и есть воспитание. Мужественность, уважение, любовь - это одни из немногих составляющих настоящей личности, человека, героя", - подчеркнула Анастасия Клевкова.