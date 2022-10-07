Нацпроекты — людям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2022 13:27  [24] Школьники Нижегородской области могут принять участие во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
01 ноября 2022 13:16  [48] Торжественная церемония награждения детей-героев пройдет в Совете Федерации 3 ноября
01 ноября 2022 12:58  [57] Фонд "ОМК-Участие" представил опыт трансформации Выксы нижегородскому сообществу коммуникаторов
01 ноября 2022 12:50  [74] Почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и оформление Нижнего Новгорода к Новому году
01 ноября 2022 12:19  [87] Почти 30 инициатив будет реализовано в Дзержинске в 2022 году по программе "Вам решать!"
01 ноября 2022 12:08  [92] Нижегородцы могут поддержать земляка Андрея Федякова в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый"
01 ноября 2022 11:58  [209] Доброволец из Нижегородской области направлен в бригаду, где служил его сын
01 ноября 2022 11:52  [162] Многоквартирный дом с подземной парковкой планируется возвести на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде
01 ноября 2022 11:34  [118] Строители завершили возведение опор вантового моста через Оку на М-12
01 ноября 2022 11:25  [100] Спортивный инвентарь и фотоаппарат передали в Чкаловский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Общество

Торжественная церемония награждения детей-героев пройдет в Совете Федерации 3 ноября

01 ноября 2022 13:16  [48] Общество

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ, архив

IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, пройдет в Совете Федерации 3 ноября в 10:00.

Согласно информации, медалями "За проявленное мужество" наградят ребят 5-17 лет более чем из 50 регионов России, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые помогли людям, оказавшимся в беде, рискуя своими жизнями. 
 
В церемонии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сенаторы РФ, Герои России.

Посмотреть прямую трансляцию церемонии можно будет на телеканале Совета Федерации "Вместе-РФ", соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Учитель истории и обществознания школы №60 Нижнего Новгорода, участница Всероссийского форума классных руководителей Анастасия Клевкова рассказала, что среди ее знакомых тоже есть герои.

"Это семья Москвичевых из Нижнего Новгорода, где двое мальчишек 9 и 7 лет не побоялись и наравне со взрослыми боролись с сильнейшим пожаром. И я горжусь тем, что такие маленькие дети совершают такие огромные поступки", - сказала она.

По словам учителя, в школе детям постоянно рассказывают о важных ценностях, которые позволяют воспитать ребят, готовых на серьезные и взрослые поступки.

"21 век подарил нам многое! Скорость, компьютеризацию, новые технологии, но, без сомнений, на сегодняшний день, одним из главных приоритетов являются чувства человека. И наши дети, то поколение, которое сейчас мы воспитываем, остро нуждается в выражении своих чувств и эмоций. И именно патриотизм, любовь, сострадание и уважение  - основа внутреннего мира любого человека. 

И, судя по тому, что наши дети готовы на серьезные и взрослые поступки - мы двигаемся в верном направлении и делаем всё правильно. В школе мы постоянно говорим о семье, о любви, о Родине. На собственном примере, своими поступками, показываем и прививаем обучающимся чувство гордости за свою семью, город и свою страну. 

Постоянно проводим различные акции, основанные на уважении и взаимопомощи. Рассказываем о героических поступках, проводим ориентационные мероприятия. Самое главное - работать на результат, путём собственного примера.  Это и есть воспитание. Мужественность, уважение, любовь - это одни из немногих составляющих настоящей личности, человека, героя", - подчеркнула Анастасия Клевкова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Награждение Совет Федерации
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph