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Общество

Осенний призыв начался в Нижегородской области 1 ноября

01 ноября 2022 13:45  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Осенний призыв в армию начался в Нижегородской области 1 ноября в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября.

Напомним, обычно осенний призыв в России начинается 1 октября, но в этом году в связи с проведением частичной мобилизации, которая завершилась 31 октября, он был перенесен на 1 ноября.

В период с 1 ноября по 31 декабря по всей стране в армию планируется призвать 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. В Нижегородской области отправятся служить около 1 700 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

По всем вопросам о проведении осеннего призыва жители Нижнего Новгорода могут обратиться на горячую линию департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города по телефону 467-10-90 (доб. 5601). Режим работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни - с 10:00  до 16:00.

Также доступна областная прямая телефонная линия: (831) 419-79-14; время работы - в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Напомним, в рамках осеннего призыва 2021 года в армию отправились служить почти 2 тысяч нижегородцев. Весной текущего года на военную службу было призвано около 3 тысяч человек.

Весной военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов подчеркивал, что нижегородские призывники не будут направляться в зоны военных действий. В Минобороны также отметили, что граждане, призванные в армию осенью, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции.

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Теги:
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