Сергей Агафонов: Нижегородские призывники не будут направляться в зоны военных действий

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Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов рассказал об особенностях весеннего призыва 2022 года на пресс-конференции, которая состоялась в Нижегородском областном информационном центре 14 апреля.
Напомним, военный призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Всего планируется направить на службу около 3 тысяч жителей Нижегородской области, в том числе более 900 призывников из Нижнего Новгорода.
Военком подчеркнул, что ни один призывник в зону проведения специальной операции и другие горячие точки не попадёт.
Так, около 10 юношей отправятся в Президентский полк, более 90 — в Преображенский и Семёновский полки, около 100 нижегородцев отправятся в воздушно-десантные войска, 300 - в Национальную гвардию России. Десять человек будут проходить службу в научных ротах.
По словам Сергея Агафонова, армия становится всё более профессиональной, и требования к молодёжи растут. Это касается и физического здоровья, и психологического состояния.
"Прошлый призыв мы выполнили с хорошими показателями. И ни из одной воинской части не пришло отрицательного отзыва. Наши мальчишки служат достойно", - добавил военный комиссар Нижегородской области.
Спикер также отметил, что проведение специальной военной операции не повлияло на количество уклонистов — их число не увеличилось.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российских призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.
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