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Общество

Сергей Агафонов: Нижегородские призывники не будут направляться в зоны военных действий

14 апреля 2022 19:34  [85] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов рассказал об особенностях весеннего призыва 2022 года на пресс-конференции, которая состоялась в Нижегородском областном информационном центре 14 апреля.

Напомним, военный призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Всего планируется направить на службу около 3 тысяч жителей Нижегородской области, в том числе более 900 призывников из Нижнего Новгорода.

Военком подчеркнул, что ни один призывник в зону проведения специальной операции и другие горячие точки не попадёт.

Так, около 10 юношей отправятся в Президентский полк, более 90 — в Преображенский и Семёновский полки, около 100 нижегородцев отправятся в воздушно-десантные войска, 300 - в Национальную гвардию России. Десять человек будут проходить службу в научных ротах.

По словам Сергея Агафонова, армия становится всё более профессиональной, и требования к молодёжи растут. Это касается и физического здоровья, и психологического состояния.

"Прошлый призыв мы выполнили с хорошими показателями. И ни из одной воинской части не пришло отрицательного отзыва. Наши мальчишки служат достойно", - добавил военный комиссар Нижегородской области.

Спикер также отметил, что проведение специальной военной операции не повлияло на количество уклонистов — их число не увеличилось.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российских призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.

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Теги:
Армия Военные
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