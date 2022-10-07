Торговый центр планируется построить в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха-2" Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Торговый центр планируется построить в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха-2". Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект здания был разработан ИП Попов С.С. по заказу ООО СЗ "Инградстрой".

Одноэтажный торговый центр с парковочными местами будет построен около деревни Новопокровское Советского района Нижнего Новгорода.

Члены экспертного совета приняли за основу для дальнейшего проектирования представленное решение.

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом с подземной парковкой планируется возвести на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде.