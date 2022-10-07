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Торговый центр планируется построить в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха-2". Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, проект здания был разработан ИП Попов С.С. по заказу ООО СЗ "Инградстрой".
Одноэтажный торговый центр с парковочными местами будет построен около деревни Новопокровское Советского района Нижнего Новгорода.
Члены экспертного совета приняли за основу для дальнейшего проектирования представленное решение.
Ранее сообщалось, что многоквартирный дом с подземной парковкой планируется возвести на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде.
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