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Более 5 тысяч кроватей для мобилизованных закупили в военную часть в Мулино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, в воинские части продолжают поставляться предметы первой необходимости, теплые вещи, снаряжение и оснащение.
Также улучшаются и бытовые условия военных. Так, для Мулино было закуплено более 5 тысяч кроватей и спальных принадлежностей.
Кроме того, за 2 дня в "Поездах здоровья" в Горелове и Ломоносове под Санкт-Петербургом было осмотрено более 150 человек, проведено более 70 исследований, было организовано лечение у стоматологов.
Сейчас мобильные медпункты уже возвращаются обратно.
Ранее сообщалось, что Дом народного единства организовал в Нижегородской области 58 пунктов по поддержке мобилизованных и их семей.
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