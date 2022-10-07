Более 5 тысяч кроватей для мобилизованных закупили в военную часть в Мулино Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 5 тысяч кроватей для мобилизованных закупили в военную часть в Мулино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в воинские части продолжают поставляться предметы первой необходимости, теплые вещи, снаряжение и оснащение.

Также улучшаются и бытовые условия военных. Так, для Мулино было закуплено более 5 тысяч кроватей и спальных принадлежностей.

Кроме того, за 2 дня в "Поездах здоровья" в Горелове и Ломоносове под Санкт-Петербургом было осмотрено более 150 человек, проведено более 70 исследований, было организовано лечение у стоматологов.

Сейчас мобильные медпункты уже возвращаются обратно.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства организовал в Нижегородской области 58 пунктов по поддержке мобилизованных и их семей.