Музей А.М. Горького в Нижнем Новгороде будет работать бесплатно 4 ноября в "Ночь искусств" Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Музей А.М. Горького в Нижнем Новгороде будет работать бесплатно 4 ноября в "Ночь искусств". Об этом сообщили в департаменте культуры городской администрации.

Согласно информации, мероприятия будут посвящены теме "Наши традиции". Бесплатное посещение будет доступно в обоих филиалах музея: в Домике Каширина и в музее-квартире А.М.Горького с 10:00 до 20:00 . Необходима предварительная запись по телефонам: 436-16-51 (музей-квартира), 433-85-89 (Домик Каширина).

Так, в музее-квартире А.М.Горького пройдут следующие экскурсии:

- "Последняя нижегородская квартира А.М. Горького". Во время экскурса посетителям расскажут и покажут атмосферу начала ХХ века, в которой жил писатель;

- Межмузейный выставочный проект "Время драмы". Выставка - оммаж актерам Московского Художественного театра, посвященная 120-летию с момента создания А.М. Горьким пьесы "На дне";

- Всероссийский выставочный проект "Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль". Выставка посвящена Александру Пушкину и Владимиру Далю;

- Выставка "Целую твою руку…" Е.П. Пешкова. Страницы жизни. Экспозиция посвящена жене и другу Горького Екатерине Пешковой.

Планетарий им. Г.М.Гречко 4 ноября в 17:00 организует бесплатную лекцию "Мифы о звездном небе".

Также мероприятия в библиотеках и кинотеатрах Нижнего Новгорода пройдут в преддверии Всероссийской акции "Ночь искусств", 3 ноября.

В кинотеатре "Буревестник" 3 ноября в 16:00 пройдет благотворительный показ художественного фильма "Мой волк".

В Центре деловой и правовой информации на пр. Кирова,6 с 16:00 до 20:00 3 ноября будет организовано знакомство с художественными промыслами Нижегородского края, экскурсия по выставке "В гости к нижегородским матрешкам", просмотр фильмов и мультфильмов по русским народным промыслам.

В библиотеке им. А. Грина и детском клубе "Планета" на ул. Сергея Акимова, 49 с 17:00 до 20:00 пройдут мастер-классы, интеллектуальная викторина, книжная выставка и концерт, посвященные культурному наследию народов России.

В библиотеке имю А .Ахматовой на просп. Ленина, 91. с 18:00 до 21:00 будет организован аукцион знаний, мастер-класс и фольклорно-музыкальный вечер.

В ЦРБ им. А.С. Пушкина на ул. Берёзовской, 96А все желающие смогут посетить с 17:00 до 21:00 экскурсию по выставке картин проекта "Обновление-5", "Автограф Марины Цветаевой в семье писателя Е.Н. Чирикова": правнук писателя М.А. Чириков; мастер класс "Кукла-Лоскутница", и послушать устный журнал "Культура народов России".

В библиотеке им. В.П. Чкалова и библиотеке им. А.П. Бринского на ул. Гаугеля, 29а 3 ноября с 15:00 до 20:00 для посетителей будут организованы концерты, интерактивные программы, квизы, мастер-классы и многое другое.

В центральной городской детской библиотеке им.Горького на ул. Ефремова, 2 3 ноября с 15:00 до 18:00 пройдут викторины, интерактивные программы, мастер-классы и выставки в рамках "Ночи искусств", посвященной Году культурного наследия народов России.

Ранее была опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде.