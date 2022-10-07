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Культура и отдых

Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде

01 ноября 2022 14:41  [83] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Центр 800" опубликовал программу празднования Дня народного единства 4 ноября в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, нижегородцев на протяжении дня ожидают выступления артистов, ярмарка, исторические реконструкции, интерактивные видеоэкскурсии и фотозона #МыВместе.

Так, на площади Минина и Пожарского с 14:00 до 20:00 пройдет ярмарка ремесленных товаров и промыслов, а также гастрономическая ярмарка, на которой 12 домиков будут посвящены кухням народов России.

В этом же время будут работать 4 зоны исторической реконструкции "От победы к победе": победы Александра Невского, Народное ополчение, победы над Наполеоном и Великую Отечественную войну. 

Также на площади будет установлена брендированная зона, в которой любой желающий сможет записать видеоприветствия военнослужащим и мобилизованным и сделать пожертвования в фонд "Все для Победы!".

С 14:00 до 21:00 на праздничном концерте выступят творческие коллективы, артисты, исполнители разных направлений культуры и искусства Нижнего Новгорода, а также приглашенные артисты из ДНР и ЛНР. 

Кроме того, праздничную программу подготовили в городских парках "Светлоярский", Станкозавода и Свердлова (13:00 - 15:00), "Швейцария" (11:00 - 15:00), Парк культуры и отдыха Автозаводского района (14:00 - 16:00). Подробную программу можно найти в группе МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

В государственных музеях будут подготовлены специальные программы и бесплатное посещение постоянных экспозиций.

Так, в Усадьбе Рукавишниковых 4 ноября запланировано три сеанса музыкальной гостиной "Старинный граммофон поведает о подвигах". В 11:45, 12:45 и 13:45 в бальном зале прозвучат патриотические мелодии первой половины XX века.

В Нижегородском кремле в экспозиции Ивановской башни пройдет три сеанса лекции "Подвиг народного единства". В мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" запланирована командная викторина "Смутное время"а также три сеанса экскурсии "Накануне Смуты: эпоха Ивана Грозного". Посещение всех мероприятий бесплатное, необходима предварительная регистрация. С информацией можно ознакомиться на сайте НГИАМЗ.

В НГХМ|Русское искусство с 11:00 до 19:00 пройдутинтерактивные видеоэкскурсии, посвященные картине К.Е. Маковского "Воззвание Минина", картине М.И. Скотти "Минин и Пожарский", памятникам древнерусского искусства, связанным с историей Народного ополчения.

Напомним, нижегородцев на этой неделе ожидают трехдневные выходные из-за Дня народного единства.

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