Народный фронт в Нижегородской области отправил военным уже 32 машины с гуманитарной помощью

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Народный фронт в Нижегородской области отправил военным в зоне специальной военной операции уже 32 машины с гуманитарной помощью.
Согласно информации, 31 октября на Донбасс были отправлены еще две машины с гуманитарным грузом. Часть груза уже доставлена. Детским отделениям больниц и госпиталям в новых регионах России была передана большая партия лекарств.
Также одному из воинских подразделений доставили 6 тысяч кв. метров пленки для оборудования блиндажей, нижегородским мобилизованным и добровольцам передали УАЗ-"буханку" для перевозки раненых, 12 тонн различных инструментов, жгуты, спасательные покрывала и носилки, около 300 раскладушек, газовые печки, бензопилы, дизельные генераторы, сварочные аппараты, газовые плитки и баллоны и многое другое. Вещи были собраны нижегородскими предпринимателями и авиазаводом "Сокол".
Нижегородцы могут помочь мобилизованным землякам и перевести любую сумму на сайте.
Ранее сообщалось, что нижегородцы отправили очередную партию гуманитарного груза для участников СВО.
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