Нижегородская компания запустила экологическое производство утеплителя из льноволокна Экономика

Фото:lnoizol.ru

НИА "Нижний Новгород"

Проект ООО "Льноизол" в Шарангском муниципальном округе Нижегородской области по выпуску утеплителя из льнаволокна оценивается в 25 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Директор компании-производителя Сергей Голубев рассказал, что при производстве утеплителя используются волокна льна-долгунца, технической конопли и ржи. Использование растительного сырья позволяет создать экологичный продукт.

"Мы занимаемся выращиванием льна-долгунца с 2016 года, тогда начинали с 50 гектаров, сегодня площади достигли 950 гектаров. Продукция льноводства востребована, однако рынок не всегда готов предложить высокую цену на нее. В связи с этим мы приняли решение развивать собственную переработку и запустили завод по производству утеплителя, который пользуется большим спросом в сфере строительства. Сейчас мы выпускаем около 1000 кубометров продукции, в 2023-2024 годах планируем увеличить мощности до 3000 кубометров", - рассказал Сергей Голубев.

Согласно информации, в 2022 году посевная площадь льна-долгунца в регионе превысила три тысячи гектаров. Лен-долгунец был посеян в Шарангском, Тонкинском, Семеновском, Ковернинском и Уренском округах.

"Для содействия развитию льноводческой отрасли действует государственная поддержка: льноводам предоставляются субсидии на один гектар посевной площади, компенсируются затраты на покупку элитных семян и приобретение техники для возделывания льна", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии на 60% перевыполнили план по производству льна-долгунца.