Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2022 19:06  [70] Около 20 исторических зданий отремонтировано в рамках "Том Сойер фест 2022"
01 ноября 2022 18:48  [63] Замгубернатора поздравил службу скорой помощи Нижнего Новгорода с 75-летием
01 ноября 2022 18:23  [85] Почти 133,5 тысяч обращений в службу 112 поступило в октябре в Нижегородской области
01 ноября 2022 18:10  [96] Около 180 нижегородцев впервые стали донорами крови в октябре
01 ноября 2022 17:58  [106] Более 800 нижегородских пенсионеров посетили спектакль в Театре юного зрителя
01 ноября 2022 17:24  [117] Народный фронт в Нижегородской области отправил военным уже 32 машины с гуманитарной помощью
01 ноября 2022 17:10  [108] Вадим Булавинов: "Вопросы сферы ЖКХ составляют не менее 80% от общего числа обращений"
01 ноября 2022 16:30  [128] МВД планирует штрафовать российских водителей за шины не по сезону
01 ноября 2022 16:16  [117] Почти 2 тысячи кв. м отремонтировали на улице Газовской в Нижнем Новгороде после обращения жителей
01 ноября 2022 15:54  [119] Почти 500 жителей Арзамасского района приняли участие в пилотном проекте по развитию системы долговременного ухода
Общество

Около 20 исторических зданий отремонтировано в рамках "Том Сойер фест 2022"

01 ноября 2022 19:06  [70] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области в рамках фестиваля "Том Сойер фест" в 2022 году было отремонтировано около 20 зданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, в результате Нижний Новгород получил целый исторический квартал церкви Трех Святителей. "Одно из моих любимых мест в Нижнем", - написал губернатор.

"Уникальная деталь этого сезона - окно из стеклянных кирпичей Фальконье на брандмауэрной стене дома №17 по улице  Короленко. К "Том Сойер фесту" присоединился и Арзамас. Готовы включиться Городец, Балахна, Павлово. Хочется увеличения масштаба, перехода от единичных случаев к системной работе. Благодарю всех волонтеров, желаю удачи!", - сказал Глеб Никитин.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин ОКН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph