Около 20 исторических зданий отремонтировано в рамках "Том Сойер фест 2022" Общество

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области в рамках фестиваля "Том Сойер фест" в 2022 году было отремонтировано около 20 зданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, в результате Нижний Новгород получил целый исторический квартал церкви Трех Святителей. "Одно из моих любимых мест в Нижнем", - написал губернатор.

"Уникальная деталь этого сезона - окно из стеклянных кирпичей Фальконье на брандмауэрной стене дома №17 по улице Короленко. К "Том Сойер фесту" присоединился и Арзамас. Готовы включиться Городец, Балахна, Павлово. Хочется увеличения масштаба, перехода от единичных случаев к системной работе. Благодарю всех волонтеров, желаю удачи!", - сказал Глеб Никитин.