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Общество

Три ФАПа построили в Нижегородской области в октябре

02 ноября 2022 11:57  [93] Общество

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три фельдшерско-акушерских пункта построили в Нижегородской области в октябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, 20 октября было завершено строительство ФАПа в деревне Зубово Семеновского района. Он был возведен в рамках нацпроекта "Здравоохранения" при поддержке федерального бюджета.

Пункт оборудован современным гинекологическим оборудованием, ЭКГ-аппаратом и другим. На его базе будут проводиться мероприятия по профилактике, диагностике, медицинской реабилитации и наблюдению за течением беременности. 

Также 5 октября новый ФАП открылся в деревне Асташиха Воскресенского района, а 14 октября - в селе Макарий Варнавинского района.

Таким образом, медицинские услуги после открытия новых ФАПов смогут получить 1,2 тысячи нижегородцев, проживающих в ближайших деревнях.

Ранее сообщалось, что в поселке Гнилицы Автозаводского района начали строить фельдшерско-акушерский пункт.

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Теги:
Здравоохранение Строительство
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