Три ФАПа построили в Нижегородской области в октябре

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Три фельдшерско-акушерских пункта построили в Нижегородской области в октябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.
Согласно информации, 20 октября было завершено строительство ФАПа в деревне Зубово Семеновского района. Он был возведен в рамках нацпроекта "Здравоохранения" при поддержке федерального бюджета.
Пункт оборудован современным гинекологическим оборудованием, ЭКГ-аппаратом и другим. На его базе будут проводиться мероприятия по профилактике, диагностике, медицинской реабилитации и наблюдению за течением беременности.
Также 5 октября новый ФАП открылся в деревне Асташиха Воскресенского района, а 14 октября - в селе Макарий Варнавинского района.
Таким образом, медицинские услуги после открытия новых ФАПов смогут получить 1,2 тысячи нижегородцев, проживающих в ближайших деревнях.
Ранее сообщалось, что в поселке Гнилицы Автозаводского района начали строить фельдшерско-акушерский пункт.
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