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Бизнес

Три земельных участка для капитального строительства выставлены на торги в Нижнем Новгороде

02 ноября 2022 13:35  [136] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три земельных участка для капитального строительства выставлены на торги в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Согласно информации, торги пройдут 1 декабря текущего года.

Так, на продажу под магазины выставлены участки у дома №3/1 на улице Мончегорской и у дома №20 на улице Гороховецкой. Также под бытовое обслуживание доступен участок на улице Нижне-Печерской у дома №2.

Подать заявку на участие в аукционах можно в 14 корпусе Кремля, кабинете №306 с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. 

Ранее сообщалось, что более 1000 объектов добавлены на инвестиционную карту Нижегородской области.

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Теги:
Земля Строительство
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