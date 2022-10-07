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Общество

Главы департаментов мэрии Нижнего Новгорода встретятся с учениками 7-11 классов

02 ноября 2022 13:51  [48] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Главы департаментов мэрии Нижнего Новгорода встретятся с учениками 7-11 классов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в рамках проекта "Я – для города, город – для меня" руководители департаментов расскажут школьникам о своей работе и обсудят важные для города темы.

Так, директор департамента образования Владимир Радченко уже провел встречу в школе №151, где рассказал о новых и устаревающих профессиях, о самых востребованных специальностях в Нижнем Новгороде.

Как рассказал Юрий Шалабаев, всего до апреля планируется провести 33 встречи.

"Ребята узнают много нового, возможно, определятся с будущей профессией. Надеюсь, будет полезно и интересно", - отметил мэр.

Владимир Радченко после встречи рассказал, что ребята интересуются жизнью города, задали много вопросов и внесли ряд предложений, связанных с благоустройством, развитием транспорта и другим.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Школы
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