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Главы департаментов мэрии Нижнего Новгорода встретятся с учениками 7-11 классов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в рамках проекта "Я – для города, город – для меня" руководители департаментов расскажут школьникам о своей работе и обсудят важные для города темы.
Так, директор департамента образования Владимир Радченко уже провел встречу в школе №151, где рассказал о новых и устаревающих профессиях, о самых востребованных специальностях в Нижнем Новгороде.
Как рассказал Юрий Шалабаев, всего до апреля планируется провести 33 встречи.
"Ребята узнают много нового, возможно, определятся с будущей профессией. Надеюсь, будет полезно и интересно", - отметил мэр.
Владимир Радченко после встречи рассказал, что ребята интересуются жизнью города, задали много вопросов и внесли ряд предложений, связанных с благоустройством, развитием транспорта и другим.
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