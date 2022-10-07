Нижегородец предстанет перед судом за незаконную продажу сигарет Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородец предстанет перед судом за незаконную продажу сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в конце апреля текущего года сотрудники ГИБДД остановили в Дзержинске грузовой автомобиль "Ford Transit" под управлением 35-летнего мужчины. В ходе осмотра машины было обнаружено и изъято 85 тысяч пачек немаркированных сигарет разных марок. Их общая стоимость составляла 9 520 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 171.1 ч. 6 п. "б" УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ),

В ходе расследования было установлено, что в августе 2021 года подозреваемый совершал аналогичное преступления, перевозя табачную продукцию на общую сумму более 11 млн рублей.

Мужчина рассказал, что приобретал товар в соседней республике для последующей продажи в интернете под видом товаров народного потребления с доставкой на дом.

Обвиняемый признал свою вину и находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее сообщалось, что троих нижегородцев осудили за незаконный вывод за границу 282 млн рублей.