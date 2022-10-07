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Общество

Капитальный ремонт завершился в двух больницах Нижегородской области

02 ноября 2022 16:06  [159] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Капитальный ремонт завершился в двух больницах Нижегородской области. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, в отделении сосудистой хирургии в больнице №13 Нижнего Новгорода капремонт был завершен на месяц раньше срока. На его проведение было выделено 30 млн рублей из бюджета области.

В рамках работ были установлены новые окна, двери, сантехника в туалетных и санитарных комнатах, а также заменено напольное покрытие.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в отделении оборудовано 45 коек круглосуточного пребывания.

Отмечается, что больница №13 - одно из самых крупных медицинских учреждений региона – в ее стационаре более тысячи коек. В составе больницы функционируют 22 клинических и 9 параклинических подразделений, а также 3 отделения реанимации и операционный блок.

Также первый этап капремонта терапевтического отделения завершился в ЦРБ Сосновского района. Здесь работы провели за 14,6 млн рублей из средств консолидированного бюджета.

Ремонт в помещениях на третьем этаже корпуса общей площадью 1 100 кв. м проводится в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

В терапевтическом отделении больницы развернуто 30 коек в 10 палатах. Во всех палатах и служебных помещениях отделения установили новые окна и двери, уложили напольную плитку, обновили покрытие стен. В отделении полностью заменили электропроводку и светильники, в палатах установили дополнительные радиаторы. Туалетные комнаты оснастили для маломобильных граждан, расширив дверные проемы и установив поручни.

Также открыто три палаты повышенной комфортности. В каждой из них теперь имеется по две кровати и отдельный санузел с душевой кабиной.

Кроме того, была закуплена новая мебель и постельное белье.

Ранее сообщалось, что три ФАПа построили в Нижегородской области в октябре.

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Теги:
больницы капремонт
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