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Политика

Александр Щелоков избран главой объединенного городского округа города Арзамаса

02 ноября 2022 17:21  [128] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Александр Щелоков избран главой объединенного городского округа города Арзамаса. Большинство депутатов Думы городского округа проголосовали за него на заседании 2 ноября.

Согласно информации, на пост мэра было выдвинуто две кандидатуры: Александр Щелоков и его заместитель по социальным вопросам Романа Шершакова.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, присутствовавший на заседании Думы, отметил, что Александр Щелоков за время работы проявил себя профессиональным руководителем.

Отмечается, что муниципальный бюджет Арзамаса уже 3 года является бездефицитным, новый бюджет городского округа также планируется с расходной частью, равной доходной. Он составит почти 6 млрд рублей.

Александру Щелокову предстоит продолжить реализацию проектов  в сферах водо- и теплоснабжения, реконструкции исторического центра, благоустройства общественных пространств. Запланировано строительство сразу пяти крупных социальных объектов: детского сада на 280 мест и школы на 1100 мест в 12-м микрорайоне, корпуса детсада на 80 мест в р.п. Выездное, школы на 1500 мест на территории бывшей воинской части по ул. 1 Мая и школы на 360 мест на территории бывшей школы №3.

Глава города подчеркнул, что с увеличением объемов работы увеличивается и потенциал нового округа.

Напомним, что решение о преобразовании Арзамасского района в городской округ было принято в апреле.

Ранее сообщалось, что Александр Щелоков вошел в совет по развитию МСУ при президенте России.

Также Иван Уланов был избран главой Кстовского района.

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