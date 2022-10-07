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Боле 523 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по региону.
Согласно информации, по данным на 1 ноября в регионе для жилищного строительства
Таким образом, для строительства остаются доступны участки общей площадью 2440,07 га.
Напомним, что в соответствии с нацпроектом "Жильё и городская среда" к 2024 году в Нижегородской области необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тысяч га.
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