Боле 523 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Боле 523 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по региону.

Согласно информации, по данным на 1 ноября в регионе для жилищного строительства выявлено 1,2 тысячи земельных участков, общей площадью 2963,44 га. В оборот уже вовлечены 569 участков, площадь которых составляет 523,37 га.

Таким образом, для строительства остаются доступны участки общей площадью 2440,07 га.

Напомним, что в соответствии с нацпроектом "Жильё и городская среда" к 2024 году в Нижегородской области необходимо вовлечь в жилищное строительство земельные участки общей площадью 50,3 тысяч га.