Нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в регионе стартовал прием заявок на получение субсидий для возмещения части затрат ИТ-компаниям, которые смогли привлечь сотрудников на работу в регион или вернуть тех, кто покинул область ранее.

Размер субсидии составит 50% от суммы НДФЛ за привлеченных работников. Привлеченные сотрудники должны быть трудоустроены с 1 марта по 31 декабря текущего года.

Прием заявок продлится до 15 ноября 2022 года, а результаты будут объявлены в декабре. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей.