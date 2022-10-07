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Нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в регионе стартовал прием заявок на получение субсидий для возмещения части затрат ИТ-компаниям, которые смогли привлечь сотрудников на работу в регион или вернуть тех, кто покинул область ранее.
Размер субсидии составит 50% от суммы НДФЛ за привлеченных работников. Привлеченные сотрудники должны быть трудоустроены с 1 марта по 31 декабря текущего года.
Прием заявок продлится до 15 ноября 2022 года, а результаты будут объявлены в декабре. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей.
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