Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2022 18:42  [19] Противогололедная обработка продолжается на дорогах Нижнего Новгорода
02 ноября 2022 18:29  [56] Нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников
02 ноября 2022 18:14  [59] Нижегородский опыт по поддержке мобилизованных и их семей представили на штабе "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству
02 ноября 2022 18:01  [72] Боле 523 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области
02 ноября 2022 17:35  [99] Около 25 тысяч кв. м газона уложили в бульваре в микрорайоне Щербинки-1 в рамках благоустройства
02 ноября 2022 17:07  [148] Аварийное трамвайное полотно начнут менять в двух районах Нижнего Новгорода с 5 ноября
02 ноября 2022 16:39  [118] Тысяча человек выстроились в форме карты России у Нижегородской ярмарки
02 ноября 2022 16:28  [151] Нижегородское предприятие подготовило бронированные машины скорой помощи для военных в зоне СВО
02 ноября 2022 16:13  [104] Владимир Тарасов принял участие в праздничном мероприятии в связи с 60-летием школы №130 Нижнего Новгорода
02 ноября 2022 16:06  [193] Капитальный ремонт завершился в двух больницах Нижегородской области
Общество

Нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников

02 ноября 2022 18:29  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в регионе стартовал прием заявок на получение субсидий для возмещения части затрат ИТ-компаниям, которые смогли привлечь сотрудников на работу в регион или вернуть тех, кто покинул область ранее.

Размер субсидии составит 50% от суммы НДФЛ за привлеченных работников. Привлеченные сотрудники должны быть трудоустроены с 1 марта по 31 декабря текущего года.

Прием заявок продлится до 15 ноября 2022 года, а результаты будут объявлены в декабре. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 4,2 тыс. нижегородских компаний приобрели отечественное программное обеспечение на сумму 23,6 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph