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Противогололедная обработка продолжается на дорогах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
Согласно информации, дорожные службы начали готовиться к снегопаду с 15:00. Были обработаны основные магистрали, спуски и мосты.
Работы будут продолжены, исходя из ситуации на дорогах и прогноза погоды.
Нижегородцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, поскольку еще не все водители заменили летнюю резину на зимнюю.
Ранее сообщалось, что количество техники для зимней уборки дворов увеличили в Приокском районе.
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