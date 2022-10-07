Противогололедная обработка продолжается на дорогах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Противогололедная обработка продолжается на дорогах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, дорожные службы начали готовиться к снегопаду с 15:00. Были обработаны основные магистрали, спуски и мосты.

Работы будут продолжены, исходя из ситуации на дорогах и прогноза погоды.

Нижегородцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, поскольку еще не все водители заменили летнюю резину на зимнюю.

Ранее сообщалось, что количество техники для зимней уборки дворов увеличили в Приокском районе.