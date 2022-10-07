Количество техники для зимней уборки дворов увеличили в Приокском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество техники для зимней уборки дворов увеличили в Приокском районе. Об этом сообщил исполнительный директор АО "Домоуправляющая компания Приокского района" Павел Еробкин в ходе смотра готовности техники.

Согласно информации, для уборки каждый день будут использоваться 14 единиц техники 140 дворников. Все контракты с подрядными организациями уже заключены, с водителями техники проведен инструктаж, составлены маршрутные листы.

Также для обработки тротуаров подготовлено 800 тонн противогололедных материалов и закуплены 5 мотоблоков для очистки тротуаров.

Ранее сообщалось, что дороги Нижнего Новгорода обработали противогололедными материалами.

Напомним, что синоптики предупредили о резком похолодании и снеге с 31 октября.