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Количество техники для зимней уборки дворов увеличили в Приокском районе. Об этом сообщил исполнительный директор АО "Домоуправляющая компания Приокского района" Павел Еробкин в ходе смотра готовности техники.
Согласно информации, для уборки каждый день будут использоваться 14 единиц техники 140 дворников. Все контракты с подрядными организациями уже заключены, с водителями техники проведен инструктаж, составлены маршрутные листы.
Также для обработки тротуаров подготовлено 800 тонн противогололедных материалов и закуплены 5 мотоблоков для очистки тротуаров.
Ранее сообщалось, что дороги Нижнего Новгорода обработали противогололедными материалами.
Напомним, что синоптики предупредили о резком похолодании и снеге с 31 октября.
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