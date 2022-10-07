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Общество

Ремонт проходит в военной части в Мулино Нижегородской области

02 ноября 2022 18:56  [110] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Ремонт проходит в военной части в Мулино Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Согласно информации, правительство региона вместе с предпринимателями продолжает оказывать поддержку в улучшении быта мобилизованных. 

Так, в части в поселке Мулино проходит ремонт жилых помещений, столовой и медпункте. Работы выполняют сразу несколько компаний.

На данный момент в казарме уже заменены двери, санфаянс, светильники и розетки. Также были отремонтированы полы, перегородки и потолки, обновлены лестницы.

"Знаю, что это важно и для бытового, и для психологического комфорта. Работы на других объектах продолжаются", - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч кроватей для мобилизованных закупили в военную часть в Мулино.

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Теги:
Военные
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