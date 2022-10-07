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Ремонт проходит в военной части в Мулино Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Согласно информации, правительство региона вместе с предпринимателями продолжает оказывать поддержку в улучшении быта мобилизованных.
Так, в части в поселке Мулино проходит ремонт жилых помещений, столовой и медпункте. Работы выполняют сразу несколько компаний.
На данный момент в казарме уже заменены двери, санфаянс, светильники и розетки. Также были отремонтированы полы, перегородки и потолки, обновлены лестницы.
"Знаю, что это важно и для бытового, и для психологического комфорта. Работы на других объектах продолжаются", - написал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что более 5 тысяч кроватей для мобилизованных закупили в военную часть в Мулино.
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