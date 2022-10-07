Спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний" Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, акцент при разработке игровой формы был сделан на самых узнаваемых архитектурных элементах города: Ярмарка, Пакгаузы, Шуховская башня, академия "Маяк" и усадьба Рукавишниковых.

Главным элементом является нить как как символ единения, связи истории и поколений. Основные цвета комплектов — темно-синий и оранжевый, традиционные для региона. Они отсылают к природе города - к слиянию двух рек и самым живописным в стране закатам.

У каждого клуба на форме размещена одна из достопримечательностей Нижнего Новгорода:

- Хоккейный клуб "Торпедо" - Нижегородская Ярмарка;

- ФК "Пари Нижний Новгород" - Пакгаузы;

- БК "Пари Нижний Новгород" - Шуховская башня;

- Мини-футбольное "Торпедо" - "Маяк";

- Волейбольное АСК - Усадьба Рукавишниковых.

В специальной форме нижегородские команды сыграют в следующих матчах:

- ХК "Торпедо" против "Локомотива" — 5 ноября, а также против "Спартака" — 7 ноября

- ФК "Пари Нижний Новгород" против "Ахмата" — 11 ноября

- Баскетбольный "Пари Нижний Новгород" против "Минска" — 11 ноября

- Волейбольный АСК сыграет в полуфинале Кубка России (с 4 по 6 ноября) против "Нефтяника" — 11 ноября, а также против "Динамо" — 26 ноября

- Мини-футбольное "Торпедо" против "Газпрома-ЮГРЫ" — 26 ноября и 27 ноября.

Также вживую новую игровую форму можно бесплатно увидеть 3-4 ноября в мультимедийной инсталляции от студии dreamlaser в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Она работает с 15:00 до 21:00, сейчас проходит каждые 30 минут.

Кроме того, на Ярмарке 3 ноября в автограф-сессии с 17:00 до 18:00 примут участие игроки "Торпедо" Сергей Гончарук, Алексей Кручинин, Максим Федотов, Николай Коваленко, а с 18:00 до 19:00 - Джано Кварацхелия (ПКМФ "Торпедо"), Михаил Орлов (ХК "Торпедо"), Михаил Беленицкий (БК "Пари Нижний Новгород"), Лукас Масоэро (ФК "Пари Нижний Новгород").

Возможность купить форму "Вместе за Нижний" появится у болельщиков в середине ноября в магазине "Нижний 800" и магазинах клубов-участников.

Напомним, в прошлом году ХК "Торпедо", БК "Нижний Новгород", ФК "Нижний Новгород" уже играли в единой форме, посвященной 800-летию Нижнего Новгорода.